Москва, 1 мая. В этом году Литве выпала честь не только поучаствовать в совместных учениях с союзниками по блоку НАТО Defender Europe 2021, но и организовать их на своей территории.

Крупнейшие военные учения НАТО Defender Europe в 2021 году пройдут на территории Балкан и бывших югославских республик, а также в Болгарии и Румынии. Литва в этом году не вошла в число основных участников маневров. Как объяснил произошедшее главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона БФУ им. И. Канта Юрий Зверев в беседе с Baltnews, Вильнюсу отвели роль второго плана и предложили ему «подносить боеприпасы».

По легенде учений страны Европы будут совместно противостоять экспансии агрессивной страны с востока. Несложно догадаться, кого в очередной раз подразумевает НАТО.

«Не против Великобритании же там воевать собираются в различных регионах Европы», — сыронизировал Зверев.

При этом Литва была заявлена как участник прошлогодних маневров Defender Europe, но их провели в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса. В этом году Литва выступит в качестве «принимающей страны», через которую союзники пройдут на юг. Армия Литвы будет представлена только специалистами вспомогательных подразделений, которые будут снабжать западных коллег боеприпасами.

В марте СМИ отметили, что Литва за 17 лет членства в НАТО стала более зависимой от Вашингтона. Более того, проблемы армии Альянса становятся проблемами Вильнюса.

Вильнюс также разделяет не только военные стандарты НАТО, но и антироссийскую политическую повестку военного блока. Литва уже вошла в десятку недружественных к России стран, как цитирует «Царьград» выводы военного эксперта Бориса Рожина.