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Резкое уменьшение массы тела может говорить о проблемах со здоровьем

Общество
Резкое уменьшение массы тела может говорить о проблемах со здоровьем
pixabay.com

Москва, 1 мая. Причины резкого похудения человека перечислил диетолог Михаил Гинзбург. Внезапное уменьшение массы тела является болезненным симптомом.

Здоровый организм просто так не худеет. Для сброса лишней массы при нормальном состоянии необходимо соблюдать диету и заниматься спортом, объяснил медик. В то же время существует много болезней, которые провоцируют изменения в физическом состоянии.

Одной из самых частых причин является эндокринологам тиреотоксикоз — избыток гормонов щитовидной железы. Также похудение может происходить из-за интоксикации. Третья причина — опухоль. На ее наличие указывает немотивированное похудение, рассказал Гинзбург.

Проблема лишнего веса чаще всего встречается у людей, которые быстро питаются. Для того чтобы от него избавиться, следует уменьшить скорость потребления пищи, рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

здоровье похудение диетолог
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