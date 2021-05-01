Глава ДНР: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается

Донецк, 1 мая. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не становится спокойнее, так как Киев ведет обстрелы из артиллерии и минометов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В интервью РИА Новости руководитель республики отметил, что тише ни в ДНР, ни в ЛНР не становится, несмотря на попытки договориться о соблюдении режима прекращения огня.

«К сожалению, спокойнее не становится. С сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь — и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учетом того количества техники, того личного состава, который стянут», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР указал, что обстрелы со стороны ВСУ происходят регулярно. Украинская армия использует минометы и артиллерию, хотя применение такого вооружения давно запрещено Минскими соглашениями.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник называл виновных в развертывании военного конфликта в Донбассе.