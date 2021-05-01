Москва, 1 мая. Состоялись контрольные проверки ряда ракетных дивизий. Как сообщает Минобороны РФ, к проверкам в РВСН по итогам зимнего периода обучения были привлечены 10 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.

Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

«Командующие ракетными объединениями проверили Бологовское (Тверская область), Юрьянское (Кировская область), Новосибирское (Новосибирская область) и Йошкар-Олинское (Республика Марий Эл) ракетные соединения. Данные <…> дивизии оснащены подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс»», — отмечается в информации российского военного ведомства.

Ранее представители Минобороны России информировали, что вооружение Юрьянской ракетной дивизии составляют мобильные комплексы «Тополь».

Ранее сообщалось о преимуществах российских ракет «Лайнер» перед американскими «Трайдентами». Об устойчивом интересе зарубежных экспортеров к мощному российскому вооружению информировал «Царьград».