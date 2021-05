Губернатор Рио-де-Жанейро смещен из-за обвинения в коррупции

Рио-де-Жанейро, 1 мая. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел был смещен с поста решением специального смешанного суда из-за обвинений в коррупции во время управления штатом в период пандемии. Об этом сообщается на официальной странице политика в Twitter.

É revoltante o resultado do processo de impeachment! A norma processual e a técnica nunca estiveram presentes. Não fui submetido a um Tribunal de um Estado de Direito, mas sim a um Tribunal Inquisitório. Com direito a um carrasco nos moldes do estado islâmico, q ñ mostrou o rosto