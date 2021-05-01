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Губернатор Рио-де-Жанейро смещен из-за обвинения в коррупции

Весь мир
Губернатор Рио-де-Жанейро смещен из-за обвинения в коррупции
Global Look Press  /  Carlos Elias Junior / Keystone Press Agency

Рио-де-Жанейро, 1 мая. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел был смещен с поста решением специального смешанного суда из-за обвинений в коррупции во время управления штатом в период пандемии. Об этом сообщается на официальной странице политика в Twitter.

Суд, состоящий из пяти региональных депутатов и пяти судей, вынес решение о том, что Уитцел виновен в совершении нарушений при заключении контрактов и хищении государственных ресурсов, предназначенных для борьбы с пандемией СOVID-19.

Также судебная комиссия постановила, что Уитцел в течение пяти лет не сможет занимать государственные должности.

Принятый вердикт стал завершением длительного судебного процесса, начатого против губернатора в июне 2020 года Законодательным собранием Рио-де-Жанейро, когда он был отстранен от должности по решению Верховного суда.

Прокуратура Бразилии обнаружила связь между губернатором и одной из криминальных группировок. Кроме того, бывшего губернатора подозревают в получении в период пандемии взяток в размере 100 тысяч долларов.

Сам губернатор отвергает все обвинения, предъявленные ему судом.

«Я абсолютно спокоен, так как полностью уверен в своей невиновности; я был избран так как выступал за борьбу с коррупцией, и я ни на минуту не забыл  о своих обещаниях», — отметил Уитцел, член Христианской социалистической партии (PSC), на своей странице в Twitter.

Он заявил, что продолжит исполнять обязанности губернатора и намерен обжаловать решение суда.

«Процесс импичмента ужасно несправедлив! Правила процедуры никогда не соблюдались. Я предстал не перед судом правового государства, а перед судилищем инквизиции», — написал он на своей странице в Twitter.

Рио-де-Жанейро — один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатов Бразилии. Согласно официальным данным, количество смертельных случаев здесь достигло 44 тысяч, а число заражений превысило 740 тысяч.

Суд отстранил губернатора Рио-де-Жанейро от должности
Global Look Press  / Fernando Souza / dpa

Рио-де-Жанейро пользуется наибольшей популярностью среди туристов, а представители власти штата уже на протяжении двух десятилетий фигурируют в качестве подозреваемых многочисленных дел о коррупции.

Окончательное смещение Уитцела официально подтверждается назначением на пост губернатора штата Клаудио Кастро. Ожидается, что Кастро, который также обвиняется в коррупции, будет занимать пост до проведения выборов в 2022 году.

коррупция бразилия рио-де-жанейро
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