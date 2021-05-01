Первую партию «Спутника V» доставили в Индию

Нью-Дели, 1 мая. Разработанный в России препарат от коронавируса «Спутник V» доставили в Индию, сообщили представители РФПИ.

Поставка препарата организована в связи со сложившейся в Индии ситуацией. В последние несколько дней там существенно увеличилось число больных коронавирусом. За последние сутки медики выявили более 400 тыс. случаев COVID-19 в стране.

О том, что Россия окажет Индии гуманитарную помощь во время пандемии, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Об этом глава российского государства сказал после телефонных переговоров с индийским премьером Нарендру Моди.