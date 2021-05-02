Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 00:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:13
Общество
Патриарх Кирилл возглавил пасхальный крестный ход в храме Христа Спасителя
00:13
Политика
Президент России приехал в храм Христа Спасителя
00:11
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим по случаю Воскресения Христова
00:02
Политика
Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд
23:59
Политика
Нидерландский журналист указал на фальсификации в деле МН17
23:48
Шоу-бизнес
Валерия заинтриговала зрителей снимками с финала шоу «Маска»
23:48
Общество
Новый закон о предотвращении распространения COVID-19 вступит в силу в РФ 2 мая
23:47
Общество
Столетняя россиянка назвала секрет долголетия
23:45
Общество
Британские врачи назвали шесть признаков ранней стадии болезни Паркинсона
23:38
Общество
Ряд российских регионов накроют сильные осадки в ближайшие дни
23:36
Общество
Время бесплатного проката велобайка в Москве увеличат в два раза 9 Мая
23:35
Общество
Любителям овсянки перечислили способы ее хранения
23:35
Общество
Диетологи назвали главное отличие оливок от маслин
23:33
Общество
Доктор Мясников посоветовал россиянам брать с него пример
23:30
Общество
Пожилая пара взломала замок и совершила побег из дома престарелых в США
23:29
Политика
Боррель от имени Евросоюза осудил ответные санкции России
23:29
Политика
Китайские читатели: Индия не стала «разменной монетой» США из-за поставок оружия РФ
23:26
Общество
Город Сочи принял первые сто тысяч туристов в летнем сезоне
23:24
Общество
Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов
23:18
Происшествия
Спасатели успешно эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста
Все новости

Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд

Политика
Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Попытки демократов вернуться в прошлое и воссоздать времена правления Обамы обречены на провал. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что единогласным решением Сената США Виктория Нуланд утверждена на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам.

«Она, по сути, возвращается на пост, который занимала еще при Обаме. Это происходит потому, что вся демократическая партия старается, насколько это возможно, вернуть страну в формат, когда она была безоговорочно сильнейшей в мире. Хотя уже тогда намечалось ослабление, но первые признаки кризиса, начавшегося еще при младшем Буше, удалось засыпать деньгами так, что они тлели, да и вся экономика Соединенных Государств (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) выглядела вполне здоровой и сильной», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что, по его мнению, в данном назначении не следует искать скрытый смысл.

«Возвращение Нуланд на пост обамовских времен — это не какой-то сигнал окружающему миру. Хотя мы знаем, что она стала в какой-то мере лицом государственного переворота на Украине 22 февраля 2014 года. Нуланд, кормящая каким-то дешевым печеньем соучастников антигосударственных митингов на площади Независимости в Киеве, стала символом тех событий», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд
Prt Scr youtube.com  /  RT на русском

В завершение он подчеркнул, что нынешний курс Белого дома на эдакие поиски прошлогоднего снега обречен на провал.

«Дело не в этом символе, а в том, что вообще всю политику, по возможности, возвращают в формат, существовавший при Обаме. Другое дело, что это не поможет. Мир меняется непрерывно, и попытка сделать шаг назад приведет только к усугублению катастрофы, но они пока надеются», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил, почему Япония не попросит помощи с «Фукусимой-1» у России.

нуланд вассерман
Комментировать
Самое популярное
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 177296 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 153946 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 92116 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 42222 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 34174 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Политика / Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд
Рейтинг@Mail.ru