Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд

Попытки демократов вернуться в прошлое и воссоздать времена правления Обамы обречены на провал. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что единогласным решением Сената США Виктория Нуланд утверждена на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам.

«Она, по сути, возвращается на пост, который занимала еще при Обаме. Это происходит потому, что вся демократическая партия старается, насколько это возможно, вернуть страну в формат, когда она была безоговорочно сильнейшей в мире. Хотя уже тогда намечалось ослабление, но первые признаки кризиса, начавшегося еще при младшем Буше, удалось засыпать деньгами так, что они тлели, да и вся экономика Соединенных Государств (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) выглядела вполне здоровой и сильной», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что, по его мнению, в данном назначении не следует искать скрытый смысл.

«Возвращение Нуланд на пост обамовских времен — это не какой-то сигнал окружающему миру. Хотя мы знаем, что она стала в какой-то мере лицом государственного переворота на Украине 22 февраля 2014 года. Нуланд, кормящая каким-то дешевым печеньем соучастников антигосударственных митингов на площади Независимости в Киеве, стала символом тех событий», — сказал публицист.

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В завершение он подчеркнул, что нынешний курс Белого дома на эдакие поиски прошлогоднего снега обречен на провал.

«Дело не в этом символе, а в том, что вообще всю политику, по возможности, возвращают в формат, существовавший при Обаме. Другое дело, что это не поможет. Мир меняется непрерывно, и попытка сделать шаг назад приведет только к усугублению катастрофы, но они пока надеются», — подытожил политический консультант.

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