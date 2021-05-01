«Дом.РФ» дал оценку перспективам жилищных проектов в России

Москва, 1 мая. В России запускают меньше проектов по постройке жилых домов, чем обозначено в целях нацпроекта «Жилье и городская среда».

Состояние строительного рынка оценил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Об итогах его доклада на круглом столе в Совете Федерации сообщило РИА Новости.

«Пока, к сожалению, несмотря на то, что мы видим существенный рост запусков, ввод жилья пока опережает этот показатель. Таким образом, объем жилья всего в стройке в рамках 214-ФЗ сокращается», — констатировал аналитик.

Гольдберг указал на важность разработки новых механизмов поддержки застройщиков. Он считает, что разработка таких мер необходима, чтобы увеличить предложение нового жилья на первичном рынке.

Экономист Андрей Бархота ранее оценил влияние, которое оказала на жилищный рынок государственная программа льготной ипотеки.