Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана

С 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска из Афганистана. Планируется, что западные военные покинут страну к 11 сентября 2021 года. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ФАН предупредил о дестабилизации ситуации в Центральной Азии после вывода американских войск.

Эксперт полагает, что после того, как военные США покинут территорию, действующее Правительство Афганистана долго не продержится.

«Я не знаю, как быстро оно развалится, — отметил Журавлев. — Оно не удержится просто потому, что во многом оно держалось на американской помощи. Возможно, если этому правительству дали бы много времени, оно было бы способно само удержаться. Но это время им вряд ли кто-то даст, потому что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) тут же возникнет вновь. Он может даже как-то по-другому называться, но, по сути, это будет то же самое».

Специалист отметил, что на ситуацию в Афганистане влияет масса аспектов.

«Афганистан — фактически центральная страна в Азии: там смешались и политические, и национальные, и религиозные вопросы, и проблема наркотиков», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Дмитрий Журавлев выразил опасение, что после смены власти в Афганистане весь регион столкнется с серьезными проблемами.

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«Боюсь, что после дестабилизации появится что-то похожее на «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), что само по себе будет проблемой, конечно, для соседей, — представил свою точку зрения эксперт. — Во всех странах Центральной Азии светские режимы, но при этом роль ислама за постсоветский период значительно выросла, поэтому здесь возможно перетекание религиозного экстремизма уже на территорию Центральной Азии».

Директор Института региональных проблем добавил, что будущее региона будет зависеть от того, насколько процесс религиозной радикализации, исходящей из Афганистана, будет массовым и жестким.

«Вопрос в том, смогут ли местные правительства с этим справиться, — заключил Журавлев. — Например, при моем глубочайшем уважении к нынешнему Правительству Киргизии я понимаю, что им это будет трудно сделать, хотя киргизы — народ не очень религиозный. Но при этом в стране, в которой правительство меняется раз в полгода, проблемы будут. Таджики, в свою очередь, народ очень религиозный».

В заключение эксперт добавил, что вывод войск США из Афганистана будет способствовать нарастанию противоречий.

«Старые противоречия выплеснутся, — заявил Дмитрий Журавлев. — Сначала мы, а потом американцы купировали это в Афганистане, но теперь крышка со скороварки снята».

14 апреля 2021 года президент США Джозеф Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана. Операция начинается 1 мая, завершить ее планируют до 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.