Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 15:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:15
Общество
Впервые в Севастополе сохранят крышки люков, установленные в центре до ВОВ
15:15
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова рассказала, как пасхальное чудо помогло ей встретить мужа
15:11
Армия
ОБСЕ предложила помощь в урегулировании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана
15:10
Происшествия
Стая бродячих псов покусала восьмилетнюю девочку на Сахалине
15:08
Экономика
Стала известна пятерка самых бюджетных кроссоверов в России
15:03
Политика
Польский политолог прокомментировал смену позиции Зеленского в вопросе США
15:03
Политика
Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана
15:03
Весь мир
Правительственная реформа поставила Колумбию на грань уличной войны
15:02
Происшествия
Предполагаемый виновник аварии с детьми на Ставрополье ранее «нарушал несерьезно»
14:58
Экономика
Оборот московского общепита в первом квартале 2021 года вырос почти на 5%
14:55
Общество
Диетолог объяснил, как правильно вернуться к обычному режиму питания после поста
14:55
Общество
Карнаухов: Запад может выдать России беглецов Волкова и Жданова
14:55
Политика
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
14:55
Общество
Вирусолог оценил призыв Роспотребнадзора привиться в майские праздники
14:55
Происшествия
СК возбудил дело против главы Росимущества на Ставрополье за продажу огромного участка
14:46
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, как знахарь помог ей встретить свою судьбу
14:43
Происшествия
Петербургские полицейские задержали молодого убийцу 24-летнего мужчины
14:40
Общество
Надежда Бабкина рассказала, как ее сын едва не умер после ДТП
14:39
Весь мир
Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии
14:38
Политика
Джо Байден отменил проекты по строительству стены на границе с Мексикой
Все новости

Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана

  /   Обновлено: 01 мая 2021 15:14
Политика
Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

С 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска из Афганистана. Планируется, что западные военные покинут страну к 11 сентября 2021 года. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ФАН предупредил о дестабилизации ситуации в Центральной Азии после вывода американских войск.

Эксперт полагает, что после того, как военные США покинут территорию, действующее Правительство Афганистана долго не продержится.

«Я не знаю, как быстро оно развалится, — отметил Журавлев. — Оно не удержится просто потому, что во многом оно держалось на американской помощи. Возможно, если этому правительству дали бы много времени, оно было бы способно само удержаться. Но это время им вряд ли кто-то даст, потому что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) тут же возникнет вновь. Он может даже как-то по-другому называться, но, по сути, это будет то же самое».

Специалист отметил, что на ситуацию в Афганистане влияет масса аспектов.

«Афганистан — фактически центральная страна в Азии: там смешались и политические, и национальные, и религиозные вопросы, и проблема наркотиков», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Дмитрий Журавлев выразил опасение, что после смены власти в Афганистане весь регион столкнется с серьезными проблемами.

Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана
rtvi.com  / Prt Scr

«Боюсь, что после дестабилизации появится что-то похожее на «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), что само по себе будет проблемой, конечно, для соседей, — представил свою точку зрения эксперт. — Во всех странах Центральной Азии светские режимы, но при этом роль ислама за постсоветский период значительно выросла, поэтому здесь возможно перетекание религиозного экстремизма уже на территорию Центральной Азии».

Директор Института региональных проблем добавил, что будущее региона будет зависеть от того, насколько процесс религиозной радикализации, исходящей из Афганистана, будет массовым и жестким.

«Вопрос в том, смогут ли местные правительства с этим справиться, — заключил Журавлев. — Например, при моем глубочайшем уважении к нынешнему Правительству Киргизии я понимаю, что им это будет трудно сделать, хотя киргизы — народ не очень религиозный. Но при этом в стране, в которой правительство меняется раз в полгода, проблемы будут. Таджики, в свою очередь, народ очень религиозный».

В заключение эксперт добавил, что вывод войск США из Афганистана будет способствовать нарастанию противоречий.

«Старые противоречия выплеснутся, — заявил Дмитрий Журавлев. — Сначала мы, а потом американцы купировали это в Афганистане, но теперь крышка со скороварки снята».

14 апреля 2021 года президент США Джозеф Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана. Операция начинается 1 мая, завершить ее планируют до 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сша афганистан нато вывод войск из афганистана
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 202090 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 166885 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 164714 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 144825 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 127205 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Политика / Журавлев предрек рост противоречий после вывода войск США из Афганистана
Рейтинг@Mail.ru