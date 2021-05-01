Бюро «Эквифакс» подсчитало долги россиян по кредитным картам

Москва, 1 мая. Задолженность россиян по кредитным картам достигла максимума в абсолютных значениях, но не сильно увеличилась в процентном отношении.

Просроченная задолженность граждан в в марте составила 151,3 млрд рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности», — отмечают аналитики.

В процентном отношении рост «плохих долгов» составил 0,5%. Однако данный показатель не вызывает беспокойства у специалистов, так как он снижается в последние два года.

Госдума РФ в весеннюю сессию рассматривает законопроект, защищающий доход граждан в размере прожиточного минимума от взыскания. Документ регламентирует списание средств со счетов по долговым обязательствам.