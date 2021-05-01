Спикер Европарламента цитатой Льва Толстого ответил на санкции России

Брюссель, 1 мая. Спикер Европарламента Давид Сассоли отреагировал на российские санкции. В заявлении он упомянул писателя Льва Толстого.

Сассоли в соцсети Twitter прокомментировал решение Кремля о введении ограничений в его адрес. Он написал, что санкции со стороны Москвы не остановят его деятельность.

«Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды», — заявил Сассоли.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оставил за собой право отреагировать на персональные российские санкции.