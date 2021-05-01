Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 13:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:47
Происшествия
Петербургские полицейские в ходе рейда задержали 29 нелегальных мигрантов
13:45
Общество
Резкое уменьшение массы тела может говорить о проблемах со здоровьем
13:43
Армия
Глава ДНР: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается
13:42
Армия
Шестая дивизия РВСН перевооружена на мобильные ракетные комплексы «Ярс»
13:42
Общество
Первую партию «Спутника V» доставили в Индию
13:41
Экономика
«Дом.РФ» дал оценку перспективам жилищных проектов в России
13:36
Экономика
Бюро «Эквифакс» подсчитало долги россиян по кредитным картам
13:34
Политика
Спикер Европарламента цитатой Льва Толстого ответил на санкции России
13:34
Общество
Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи
13:33
Политика
Киев ждет от Вашингтона назначения специального представителя по Донбассу
13:32
Происшествия
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии на Ставрополье
13:31
Политика
Клинцевич рассказал, кто подогревает конфликт между Киргизией и Таджикистаном
13:30
Общество
Нарколог разъяснил порядок действий при отравлении алкоголем
13:29
Происшествия
Побег омской студентки из общежития закончился падением с высоты
13:29
Политика
Профсоюзы Белоруссии провели протесты возле американского посольства
13:28
Происшествия
Уголовник лишил петербуржца машины и попал на ней в аварию
13:25
Армия
Пентагон спрогнозировал увеличение ядерных арсеналов России и Китая
13:23
Происшествия
Полиция задержала водителя и директора спортшколы по делу об аварии на Ставрополье
13:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров признался, что не ревнует молодую жену
13:19
Весь мир
Ливии требуется более 50 млрд долларов на восстановление городов
Все новости

Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи

Общество
Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи
pixabay.com

Вашингтон, 1 мая. Человек может запустить в своем организме процессы омоложения клеток с помощью грамотного подхода к питанию.

Простая диета может значительно улучшить качество жизни человека. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа американских ученых из университета Алабамы.

В исследовании приняли участие мужчины с лишним весом и предрасположенностью к диабету. Ученые поделили их на две группы. Одной из них не давали никаких ограничений на приемы пищи, а другой — выделили на еду всего восемь часов после пробуждения.

«Установлено, что у участников второй группы не только снизился вес, но также и уменьшился риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета», — отметили ученые, сообщает Express.

Во время питания с ограничениями тело человека пытается найти альтернативный источник получения энергии. Организм понимает, что ему больше не выгодно поддерживать старые клетки, потому он их перерабатывает и меняет на новые, пояснили исследователи.

Не так давно российский эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как сбросить вес без диет и ограничений. По ее мнению, каждый кусок пищи необходимо жевать не менее 33 раз. За счет медленного жевания и скорейшего насыщения, человеку требуется меньше калорий, появляется больше шансов похудеть.

продолжительность жизни питание диета
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 200213 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 163795 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 162518 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 143535 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 123369 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Общество / Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи
Рейтинг@Mail.ru