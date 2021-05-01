Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи

Вашингтон, 1 мая. Человек может запустить в своем организме процессы омоложения клеток с помощью грамотного подхода к питанию.

Простая диета может значительно улучшить качество жизни человека. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа американских ученых из университета Алабамы.

В исследовании приняли участие мужчины с лишним весом и предрасположенностью к диабету. Ученые поделили их на две группы. Одной из них не давали никаких ограничений на приемы пищи, а другой — выделили на еду всего восемь часов после пробуждения.

«Установлено, что у участников второй группы не только снизился вес, но также и уменьшился риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета», — отметили ученые, сообщает Express.

Во время питания с ограничениями тело человека пытается найти альтернативный источник получения энергии. Организм понимает, что ему больше не выгодно поддерживать старые клетки, потому он их перерабатывает и меняет на новые, пояснили исследователи.

Не так давно российский эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как сбросить вес без диет и ограничений. По ее мнению, каждый кусок пищи необходимо жевать не менее 33 раз. За счет медленного жевания и скорейшего насыщения, человеку требуется меньше калорий, появляется больше шансов похудеть.