Киев ждет от Вашингтона назначения специального представителя по Донбассу

Киев, 1 мая. Украинские власти ожидают от Соединенных Штатов назначения специального представителя по Донбассу. Об этом министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба рассказал журналистам.

Глава внешнеполитического ведомства заявил о заинтересованности Киева в появлении человека, который станет неотъемлемой частью процесса принятия Вашингтоном решений по Украине и Донбассу. По его словам, решение о назначении спецпредставителя остается за Госдепартаментом США.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен проведут встречу на территории Киева в период с 5 по 6 мая.