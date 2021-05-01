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Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии на Ставрополье

Происшествия
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии на Ставрополье
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Ставрополь, 1 мая. Мужчина, который находился за рулем отечественной легковушки во время жуткого ДТП, попал в руки полиции. Он может стать фигурантом уголовного дела.

Водитель легкового автомобиля, который стал участником ДТП с автобусом, перевозившим детскую баскетбольную команду, был задержан стражами порядка, сообщает источник ФАН. Предположительно, именно он спровоцировал аварию своим решением пойти на обгон.

В результате дорожного инцидента погибли пятеро детей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», писал ФАН.

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