Нарколог разъяснил порядок действий при отравлении алкоголем

, 1 мая. Облегчить состояние после отравления алкоголем можно, следуя определенному порядку действий. Что именно нужно делать в такой ситуации, рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн.

В первую очередь нужно очистить организм. Если есть такая необходимость, следует промыть желудок, отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России. При тяжелом отравлении необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Облегчить самочувствие может только врач.

При легкой передозировке нужно больше спать, пить много воды и следить за стулом, чтобы избежать обезвоживания. Лучше употреблять кефир, бульон или суп. Восстановлению организма также способствуют аскорбиновая кислота, янтарная и лимонная.

Британские медики ранее перечислили пять неочевидных признаков алкоголизма. Среди них проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, онемение или покалывание в конечностях, изжога и потеря аппетита. При выявлении таких признаков следует обратиться к врачу.