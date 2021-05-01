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Побег омской студентки из общежития закончился падением с высоты

Происшествия
Побег омской студентки из общежития закончился падением с высоты
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Омск, 1 мая. Жительница города упала с пожарной лестницы общежития. Ее госпитализировали с травмами головы и тела. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел на улице Суровцева. Комендант общежития обнаружила возле здания покалеченную 17-летнюю студентку. Она вызвала скорую, которая госпитализировала пострадавшую с множественными травмами головы и тела.

Выяснилось, что вход в общежитие закрывается в 22:00, но студентка решила обойти запрет и выйти погулять поздно вечером. Девушка решила спуститься вниз по пожарной лестнице, но на уровне третьего этажа сорвалась. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Житель Нижнего Тагила выжил после падения с крыши девятиэтажки, сообщал ФАН. Инцидент произошел в одном из самых криминальных районов города.

омск студентка упала
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