Минск, 1 мая. Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) провела массовые протесты у посольства США. Собравшиеся требовали не возобновлять ограничения против предприятий республики.

Несколько сотен человек во главе с председателем ФПБ Михаилом Ордой выступили против экономических санкций в отношении белорусских предприятий и скандировали: «Санкциям нет — Байдену наш ответ!», «Мир, труд, май», «Руки прочь от Белоруссии!», сообщают российские СМИ.

Михаил Орда сказал, что участники митинга считают ограничения незаконными, поэтому они вышли отстоять свои трудовые права и поддержать страну, уточняется в сообщении.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия может помочь Белоруссии одолеть внутригосударственный политический кризис и поддержать ее безопасность.