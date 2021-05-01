Пентагон спрогнозировал увеличение ядерных арсеналов России и Китая

Вашингтон, 1 мая. Россия и Китай планируют существенно увеличить свои ядерные арсеналы в течение следующих десяти лет. Об этом заявил директор Разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер.

По его словам, в настоящее время в распоряжении России есть около двух тысяч тактических ядерных боезарядов и порядка 1,4 тысячи боеголовок для стратегических систем. При этом в будущем Москва якобы планирует нарастить свой ядерный потенциал.

«Россия и Китай, вероятно, существенно расширят свои арсеналы ядерных боезарядов в течение следующего десятилетия», — заявил Беррьер.

Он также добавил, что Россия и Китай активно сотрудничают в военной сфере. При этом Беррьер выразил уверенность, что Москва и Пекин не стремятся к углублению этого взаимодействия.

«Мы наблюдаем некоторое сотрудничество между Россией и Китаем, но это оппортунистический подход. Я полагаю, что ни одна из этих стран не предпочла бы иметь более тесный военный союз. Это дает им гибкость», — пояснил он.

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но страны не преследуют цель создания военного союза, передает «Царьград».