Полиция задержала водителя и директора спортшколы по делу об аварии на Ставрополье

Волгоград, 1 мая. Полиция продолжает выяснять обстоятельства крупного ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли юные спортсменки.

Директор спортивной школы и водитель автобуса стали фигурантами дела о нарушении правил перевозки детей, сообщает источник ФАН. Они были задержаны после жуткой аварии, жертвами которой стали пять членов детской баскетбольной команды.

Трагедия произошла в Ставропольском крае. В результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса со спортсменками пять человек погибли, а девять были доставлены в больницу.

Волгоградские власти уже объявили 3 мая днем траура по жертвам аварии, писал ФАН.