Дмитрий Дибров признался, что не ревнует молодую жену

Москва, 1 мая. Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, страдает ли он от ревности к своей супруге Полине, которая моложе его на 30 лет.

Шоумен признался, что спокойно отпускает молодую жену на различные встречи, поскольку полностью в ней уверен. По словам Диброва, супругу он вовсе не ревнует.

«Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда», — заявил ведущий в интервью Ирине Безруковой для YouTube-шоу «Начало».

Журналист считает доверие главным в семье. Кроме того, Дибров убежден, что нет второго такого мужчины, как он. Сам 61-летний телеведущий не дает супруге поводов для ревности и утверждает, что не представляет рядом с собой других женщин. Его отношение и забота о жене носят отеческий характер, добавил шоумен.

Дмитрий и Полины Дибровы женаты уже 12 лет. У супругов есть три сына, младшему из которых скоро исполнится шесть лет. Полина — четвертая жена телеведущего.

Диброва, работавшая до встречи с мужем моделью, ранее рассказала об отношениях с супругом. По словам жены ведущего, он относится к ней как к дочери.