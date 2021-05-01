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Морскую воду в Крыму проверят на холеру и коронавирус

  /   Обновлено: 01 мая 2021 13:35
Общество
Морскую воду в Крыму проверят на холеру и коронавирус
Пресс-служба Минкурортов Крыма

Симферополь, 1 мая. Специалисты начали проверку морской воды вокруг полуострова на наличие холеры и коронавируса. Такую информацию предоставили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона и коронавирусной инфекции началась в регионе 1 мая. Такая проверка считается бесполезной в хололдное время года. С приходом тепла ученые традиционно анализируют омывающие Крымский полуостров воды на холеру, уточнила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА новости.

Крымские ученые проводили такой мониторинг в 2020 году. Тогда специалисты не выявили в морской воде признаков холеры или коронавируса. Всего 40 тыс. случаев COVID-19 подтвердили на полуострове.

крым роспотребнадзор вода холера коронавирус
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