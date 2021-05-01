Перевозивший разбившихся юных баскетболисток водитель погряз в долгах

Ставрополь, 1 мая. Долги заставляли водителя автобуса, который вез несовершеннолетних спортсменок из Волгограда в Черкесск, браться за любую работу.

Мужчина, находившийся за рулем маршрутного такси, в котором ехала детская баскетбольная команда, имеет задолженности по налогам и кредитам. Их общая сумма составляет 435 тыс. рублей, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника, денежные обязательства заставляли водителя пренебрегать соблюдением правил по перевозке детей.

В результате страшного ДТП в Ставропольском крае погибли пятеро детей, а еще девять человек были госпитализированы с различными травмами. Перевозка осуществлялась с нарушением правил, писал ФАН.