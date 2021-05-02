Кто остановит национальную катастрофу в Индии

Индия стала первой страной, где за сутки зафиксировали более 400 тысяч заболевших COVID-19. Ежедневно в стране регистрируется более трех тысяч погибших от злосчастного вируса. Система здравоохранения миллиардной страны во время третьей волны заболевания столкнулась с небывалым коллапсом.

Многие из зараженных не успевают получить медицинскую помощь: больницы переполнены и поэтому перестают принимать людей, даже самых тяжелых.

«Это мой отец. Мы ездим от больницы к больнице, нигде не могут нас принять, говорят, нет мест. У отца больное сердце, и он тяжело переносит коронавирус. Я не знаю, что нам делать», — поделился с местными журналистами один из жителей Индии.

В итоге больные погибают в рикше, автомобиле и просто на улице в ожидании своей очереди на госпитализацию. Родственники тяжелобольных перевозят их из одной больницы в другую в надежде на свободную койку и аппарат искусственной вентиляции легких.

Ситуация с кислородом в Индии сложная. В больницах практически нет собственных кислородных станций, так как для них необходимо бесперебойное электроснабжение, которое для Индии — большая редкость. Кислород по стране развозят в баллонах на специальном транспорте. В последние дни спрос на них увеличился в несколько раз, а спрос на кислород превышает уровень, который Индия может произвести технически. Также на черном рынке цены на кислород взлетели в десятки раз: пока одни умирают, другие пытаются хорошо заработать.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Люди теряют надежду, они больше не верят в спасение, поэтому вместо поиска больницы предпочитают проводить последние часы жизни в окружении любимых и родных. Особо отчаявшиеся для сохранения жизни своих больных родственников и друзей, которым не досталось места в медучреждении, идут на преступления. Например, в одном из госпиталей был взломан склад, где хранились баллоны с кислородом.

Погребальные костры в Индии горят бесперебойно. Они повсюду, особенно на окраинах городов. Крематории работают по 24 часа в сутки, а их сотрудники даже теряют сознание от переработок и усталости.

По состоянию на 1 мая Индия занимает второе место по числу заболевших коронавирусом (более 19 миллионов), уступая только США. Всего в стране от COVID-19 погибли 211 тысяч жителей. Власти страны надеются, что в скором времени вакцинация улучшит эпидемиологическую ситуацию. Уже сейчас в Индии действует указ, согласно которому каждый совершеннолетний житель страны имеет право сделать прививку.

К Индии сейчас приковано повышенное внимание всего мира. Не осталась в стороне от глобальной беды Россия, отправившая в Индию два транспортных самолета с экстренной гуманитарной помощью. Как сообщало МЧС РФ, в пострадавшую страну было направлено более 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Кроме того, с 1 мая в Индии официально стартует вакцинация российским препаратом «Спутник V», которая, несомненно, поможет ускорить темпы прививочной кампании. Помимо Москвы оказать помощь пострадавшему региону также пообещали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия и Сингапур.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Власти многих стран, напуганные разрушительной третьей волной, закрывают границы с Индией и отменяют авиасообщение. Так, руководство Австралии пригрозило своим гражданам уголовным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет в случае въезда на территорию Индии. В официальном заявлении говорится, что сейчас на карантине в Австралии находятся путешественники, заразившиеся смертельно опасной инфекцией как раз в Индии. Также по данным федерального правительства, в Индии зарегистрировано около 9000 австралийских граждан, желающих вернуться домой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более миллиарда людей по всему миру привились от коронавируса. Жителям 207 стран и территорий ввели 1 002 938 540 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Такие данные следуют из подсчетов агентства «Франс Пресс», которое ссылается на официальные источники. По темпам вакцинации в число лидеров входят США, Китай и Индия. На них приходится 58% от общего числа прививок.