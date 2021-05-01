Ливии требуется более 50 млрд долларов на восстановление городов

Триполи, 1 мая. Председатель Генеральной федерации торгово-промышленных палат Ливии Мухаммад Райед оценил стоимость восстановления городской инфраструктуры после десятилетнего кризиса.

По его словам, для реконструкции населенных пунктов, таких как Триполи, Бенгази, Сирт, Мисурата и других, потребуется около 50 миллиардов долларов. Он порекомендовал переходному Правительству национального единства подготовить предложение по привлечению зарубежных инвестиций в страну.

$50 billion government funding to rebuild Libya after the catastrophe of warhttps://t.co/UyrapPBalC — Libyan Express (@libyanexpress) April 30, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба разделяет мнение Мухаммада Райеда. Во время заседания кабмина в столице Ливии он заявил, что планирует создать несколько фондов для восстановления городов и районов, пострадавших во время затяжного кризиса.

Одной из таких организаций может выступить Ливийское инвестиционное управление (LIA) под руководством Али Махмуда Хасана. Накануне он встретился с главой Генерального управления свободных зон и инвестиций (GAFI) Египта Мухаммедом Абдель Вахабом для обсуждения увеличения взаимовыгодных вкладов.

В середине апреля 2021 года премьер посетил Москву с рабочим визитом. Он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы Абд аль-Хамид Дабиба через российский МИД обратился к строительным компаниям с просьбой вернуться в Ливию для восстановления разрушенной инфраструктуры.