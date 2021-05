Ливии требуется более 50 млрд долларов на восстановление городов

Триполи, 1 мая. Председатель Генеральной федерации торгово-промышленных палат Ливии Мухаммад Райед оценил стоимость восстановления городской инфраструктуры после десятилетнего кризиса.

По его словам, для реконструкции населенных пунктов, таких как Триполи, Бенгази, Сирт, Мисурата и других, потребуется около 50 миллиардов долларов. Он порекомендовал переходному Правительству национального единства подготовить предложение по привлечению зарубежных инвестиций в страну.

