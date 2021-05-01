Российская валюта может значительно укрепиться в мае

Москва, 1 мая. Влияние основных факторов на курс рубля в мае оценил финансист Дмитрий Чечулин.

Нацвалюта будет укрепляться в ближайшей перспективе, при благоприятном развитии ситуации она может иметь цели ниже 70 единиц за доллар и ниже 82 единиц за евро, рассказал эксперт «Российской газете». В числе основных факторов, которые будут оказывать влияние, он назвал цены на нефть, ситуацию с долларом и геополитические риски.

Финансист отмечает, что восходящий тренд в нефтяных котировках выглядит устойчивым — это должно поддержать рубль. В то же время на протяжении нескольких месяцев американская валюта демонстрирует слабость по отношению к основным валютам мира, что также выступает поддерживающим фактором для рубля. Геополитические риски, связанные с ситуацией на востоке Украины, отходят на второй план. Все это создает перспективы для укрепления рубля до отметок конца 2020 года, резюмировал Чечулин.

Московская биржа не будет работать с 1 по 3 мая, а также 8 и 9 мая, сообщалось ранее. С 4 по 7 мая торги пройдут в обычном режиме.