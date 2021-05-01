Правительственная реформа поставила Колумбию на грань уличной войны

Богота, 1 мая. В Колумбии продолжаются массовые акции протеста и беспорядки, вызванные принятой правительством налоговой реформой и тяжелым экономическим положением в стране.

В пятницу, 30 апреля, центром протеста стал третий по величине город страны Кали — столица расположенного на западе Колумбии департамента Валье-дель-Каука. Сообщается, что, несмотря на введенный мэром города комендантский час, на улицы вышли сотни людей. Со стороны протестующих наблюдались акты вандализма и попытки грабежа магазинов, что вылилось в столкновения с Отрядами полиции по борьбе с беспорядками (Esmad).

«События последнего года, произошедшие в экономически неустойчивом обществе в сочетании с проблемами, не решаемыми десятилетиями и сложностями, вызванными пандемией, вылились в марши и сопровождающие их беспорядки», — поделился своим мнением мэр Кали Хорхе Иван Оспина.

В Боготе, несмотря на спад активности митингующих, были отмечены столкновения с полицией и перебои в работе транспорта, вызванные перекрытием улиц. Демонстрации прошли также в городах Медельин, Букараманга и Ибаге. Основным требованием протестующих стала отмена принятых правительством мер по сокращению дефицита бюджета на фоне экономических последствий пандемии.

Global Look Press / Chepa Beltran / Keystone Press Agency

Принятая правительством налоговая реформа вызвала рост стоимости товаров первой необходимости, что в первую очередь отразилось на самых бедных слоях населения. Кроме того, протестующие критикуют власти Колумбии за введение прогрессивной шкалы подоходного налога для тех, чей месячный доход превышает 2,4 млн песо (около 660 долларов США), что затрагивает средний класс.

27 апреля председатель Центрального объединения трудящихся Колумбии (CUT) Франсиско Мальтес объявил о проведении с 28 апреля всеобщей забастовки. В среду в ходе акций протеста и столкновений с полицией погибло два человека, около 50 получили ранения.