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Хакеры пытались выкрасть персональные данные клиентов криптобиржи Hotbit

Экономика
Хакеры пытались выкрасть персональные данные клиентов криптобиржи Hotbit
pixabay.com

Москва, 1 мая. После попытки взлома криптовалютная биржа Hotbit приостановила работу. По предварительным данным, восстановление систем займет до двух недель.

Работа торговой площадки прервалась из-за масштабной кибератаки. Злоумышленники стремились получить доступ к кошелькам клиентов, но это им не удалось. Сервис начал подвергаться внешнему воздействию 29 апреля в 20:00 по московскому времени. После неудачной попытки заполучить средства хакеры удалили базу данных пользователей. В заявлении Hotbit отмечается, что восстановить сведения получится благодаря резервным копиям.

Представители криптобиржи предупредили участников, что их персональные данные, в частности номер телефона, электронная почта, информация об активах, могли быть похищены. Хоть утечки паролей благодаря системе шифрования не произошло, пользователям рекомендовали их поменять, пишет РБК.

Эксперты ранее оценили необходимость криптовалюты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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