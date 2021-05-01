Хакеры пытались выкрасть персональные данные клиентов криптобиржи Hotbit

Москва, 1 мая. После попытки взлома криптовалютная биржа Hotbit приостановила работу. По предварительным данным, восстановление систем займет до двух недель.

Работа торговой площадки прервалась из-за масштабной кибератаки. Злоумышленники стремились получить доступ к кошелькам клиентов, но это им не удалось. Сервис начал подвергаться внешнему воздействию 29 апреля в 20:00 по московскому времени. После неудачной попытки заполучить средства хакеры удалили базу данных пользователей. В заявлении Hotbit отмечается, что восстановить сведения получится благодаря резервным копиям.

Представители криптобиржи предупредили участников, что их персональные данные, в частности номер телефона, электронная почта, информация об активах, могли быть похищены. Хоть утечки паролей благодаря системе шифрования не произошло, пользователям рекомендовали их поменять, пишет РБК.

Эксперты ранее оценили необходимость криптовалюты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.