Махачкалинские дети получили подарки после прямой линии с Путиным

Махачкала, 1 мая. Активисты Общероссийского народного фронта вручили подарки двум детям, обратившимся к президенту России Владимиру Путину после прямой линии в 2020 году.

Али Гамзатов давно мечтал изучать английский язык, однако мальчику трудно осваивать новый навык без компьютера. Школьник рассказал об этом Путину в ходе прямой линии в конце 2020 года. Активисты привезли Али ноутбук, благодаря которому мальчик сможет изучать английский язык.

Аида Авчиханова получила от активистов ОНФ смартфон и набор блогера. Девочку воспитывает только бабушка, они вместе проживают в общежитии семейного типа. Аида мечтает подрабатывать блогером, чтобы помогать своей кормилице. Пенсионерка не сразу поверила своим глазам, увидев активистов на пороге.

Офтальмологи из Чебоксар приняли участие в акции "Медицинский десант" в Ульяновске. Специалисты осматривают детей с ограниченными возможностями и подбирают подход к каждому юному пациенту.