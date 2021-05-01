Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию Девять человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Около 200 домов на севере-востоке Японии остались без света. Метеорологи предупреждают о возможности повторных толчков. Проводится эвакуация почти 7000 человек. Приостановлено движение скоростных поездов. При правительстве создан экстренный штаб. Специалисты проверяют ситуацию на АЭС «Фукусима – 1».

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза wikipedia.org / Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0 Москва запретила въезд на территорию России восьми гражданам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В черном списке оказались в том числе председатель Европарламента и глава прокуратуры Берлина. Это ответные шаги России на недружественные действия ряда европейских стран. В документе подчеркивается, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать имеющиеся противоречия путем переговоров, и продолжает политику одностороннего давления, включая незаконные санкции. Эта практика идет вразрез с уставом ООН и базовыми нормами международного права. Кроме того, Европа сознательно нагнетает антироссийскую риторику в информационном пространстве и отказывается от диалога.

Штраф за нарушение ПДД на переездах с 1 мая вырос в 5 раз pxhere.com / Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути повышается в пять раз. Теперь штраф составит пять тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, к которому в пределах видимости приближается поезд, повлечет за собой административную ответственность и штраф или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев. В случае повторного правонарушения удостоверение могут отобрать на год.