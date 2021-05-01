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Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня

Общество
Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня
Global Look Press  /  z03 / ZUMAPRESS.com

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию

Девять человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Около 200 домов на севере-востоке Японии остались без света. Метеорологи предупреждают о возможности повторных толчков. Проводится эвакуация почти 7000 человек. Приостановлено движение скоростных поездов. При правительстве создан экстренный штаб. Специалисты проверяют ситуацию на АЭС «Фукусима – 1».

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня
wikipedia.org  / Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0

Москва запретила въезд на территорию России восьми гражданам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В черном списке оказались в том числе председатель Европарламента и глава прокуратуры Берлина. Это ответные шаги России на недружественные действия ряда европейских стран. В документе подчеркивается, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать имеющиеся противоречия путем переговоров, и продолжает политику одностороннего давления, включая незаконные санкции. Эта практика идет вразрез с уставом ООН и базовыми нормами международного права. Кроме того, Европа сознательно нагнетает антироссийскую риторику в информационном пространстве и отказывается от диалога.

Штраф за нарушение ПДД на переездах с 1 мая вырос в 5 раз

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня
pxhere.com  / 

Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути повышается в пять раз. Теперь штраф составит пять тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, к которому в пределах видимости приближается поезд, повлечет за собой административную ответственность и штраф или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев. В случае повторного правонарушения удостоверение могут отобрать на год.

В России за сутки выявили 9270 новых случаев COVID-19

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

В России за последние сутки обнаружили 9270 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 14% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода, при этом полностью выздоровели 8637 человек. Больше всего новых случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Напомним, в январе 2021 года в России началась масштабная вакцинация против COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим.

 

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Все новости / Общество / Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на Японию. События дня
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