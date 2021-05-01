Американская разведка назвала три главных стратегических преимущества России

Вашингтон, 1 мая. Очередной ежегодный доклад американского разведсообщества ставит Россию на первое место в списке «угроз национальным интересам США».

Об этом сообщает «Царьград», обращая внимание на анализ заокеанских специалистов места РФ в мировой политике в обозримой перспективе.

«Россия <…> захочет играть роль силового посредника на постсоветском пространстве и даже за его пределами», — приводит издание один из выводов представителей разведсообщества США.

По их мнению, РФ обладает рядом уникальных стратегических преимуществ, среди которых выделяются три главных. Это мощные вооруженные силы с большим ракетно-ядерным арсеналом, обилие собственных минеральных и энергетических ресурсов на обширной территории и готовность соразмерно проецировать свое могущество за пределами собственных границ.

«Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах, а также в Арктике», — выражают свое беспокойство американские разведывательные аналитики.

Ранее стало известно, что спецслужбы США заподозрили Россию в проведении «импульсных атак» на заокеанских чиновников и дипломатов.