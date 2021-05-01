Генконсульство Италии в Москве готово обновить россиянам истекшие визы

Москва, 1 мая. Граждане России могут получить новые туристические визы в Италию уже в мае. Такую информацию предоставили в генеральном консульстве Италии в Москве.

Речь идет о россиянах, срок действия виз в Италию у которых истек с начала 2021 года. Такие путешественники могут обратиться в генеральное консульство на территории Москвы уже с 3 мая, следует из сообщения диппредставительства Италии в РФ.

Новую шенгенскую визу типа С можно будет получить с даты не ранее 1 июня 2021 года. Срок выдачи документа может достигать десяти дней в связи с пандемией коронавируса, напомнили в генконсульстве.