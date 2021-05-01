Россиянам рассказали о самой рискованной стратегии заработка на криптовалюте

Москва, 1 мая. Инвестиции в биткоин и другие криптовалюты связаны с риском. Чреватые финансовыми потерями идеи прокомментировал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

Худшим вариантом брокер считает вложение в биткоин суммы порядка 500 долларов с намерением удвоить ее за неделю. Для этого придется брать на себя риски больших потерь, которые рано или поздно ударят по неопытному торговцу.

«В долгосрочной перспективе, по статистике, которую я лично видел у участников различных рынков, 95-98% проигрывают в итоге свой депозит и прибыли в течение двух-трех месяцев после удачных одной-двух торговых недель», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Эксперты призывает заранее задумываться о допустимых рисках и определять для себя приемлемые сроки. Если потенциальный трейдер не определился для себя в этих вопросах, дальнейшие действия не будут осознанными.

Аналитики ранее спрогнозировали курс рубля на майские праздники, допустив, что российская валюта немного ослабнет — ближе к 75 единицам за доллар.