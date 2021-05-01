Константин Меладзе рассекретил имя дочери своего брата и Альбины Джанабаевой

Москва, 1 мая. Несколько недель назад в семье Валерия Меладзе и его супруги Альбины Джанабаевой произошло пополнение — у пары родилась дочка. Имя малышки звездные родители не спешили раскрывать.

Бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой долгое время удавалась скрывать свою третью беременность. Даже о рождении дочери супруги сообщили через два дня после того, как девочка появилась на свет. Пополнение в семье Меладзе и Джанабаевой произошло в День космонавтики — 12 апреля. Пара старается скрывать свое маленькое счастье от посторонних глаз. Имя девочки они также держали в секрете, но интригу нарушил дядя малышки — музыкальный продюсер Константин Меладзе.

«Я шестой раз дядя. Назвали Агата», — рассказал брат Валерия Меладзе в программе «Люди большого города».

Поклонники пары оценили выбор имени для ребенка, отметив, что девочку зовут очень красиво. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе также воспитывают двух сыновей — 17-летнего Костю и 6-летнего Луку. Певица рассказала, что дети в силу возраста по-разному отнеслись к пополнению в семье. Младший наследник звездной пары с нетерпением ждал братика или сестренку, а вот его старший брат относился к беременности матери со всей серьезностью.

Кроме этого у исполнителя есть три дочери от первого брака. Артист не скрывает, что счастлив быть многодетным отцом. Сейчас он полностью поглощен домашними хлопотами и даже отказался от услуг няни, чтобы самостоятельно присматривать за девочкой.