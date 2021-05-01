Доходность «летних» инвестиций оценили на основе исторических данных

Москва, 1 мая. Доходность ведущих биржевых индексов в летний и зимний периоды сравнили аналитики РБК.

Хорошо известная среди инвесторов стратегия «Продавай в мае — и уходи» опирается на то, что в летние месяцы рынок традиционно демонстрирует незначительную активность и это время имеет смысл провести «в деньгах». Стратегия также носит название «Индикатор Хэллоуина», поскольку рекомендует покупки сразу после Хэллоуина. Эксперты РБК взялись проверить теорию на исторических данных, накопленных с начала XXI века.

Исследование показало, что доходность ведущих биржевых индексов (Московская биржа, Dow Jones, S&P 500 и FTSE) с мая по октябрь действительно ниже той, что наблюдается в ноябре–апреле. Доходность в летние месяцы сопоставима с процентами от банковских вкладов, которые с учетом отсутствия риска выглядят предпочтительнее.

Московская биржа не будет работать 1-3 и 8-9 мая, а 4-7-мая торговые сессии пройдут согласно установленному на период длительных общероссийских выходных расписанию.