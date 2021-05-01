Политик Шхагошев: «санкционные истории» Запада не повлияют на Россию

Москва, 1 мая. Усиление санкций против Москвы перед Днем Победы не повлияет на Россию. Действия Запада произведут обратный эффект, заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Об этом политик сказал в субботу беседе с журналистами. Ужесточение «санкционных историй» со стороны Запада лишь способствует обострению патриотических чувств внутри государства. Россия будет праздновать 9 Мая, и у граждан сейчас особо обострено чувство патриотизма подчеркнул Шхагошев.

Если ограничительные меры в отношении Москвы являются подготовкой к встрече лидера РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, то эти действия свидетельствуют о панике западной стороны, уточнил депутат.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что хотят снизить напряжение в отношениях с Россией.