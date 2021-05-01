Догилева жалеет, что ее сцены с Валей Карнавал вырезали из сериала «Отпуск»

Москва, 1 мая. Известная актриса театра и кино Татьяна Догилева не понимает, почему создатели комедийного сериала «Отпуск» решили вырезать ее сцены с блогером Валей Карнавал.

Народная артистка России не так давно снялась в молодежном сериале «Отпуск». Режиссер проекта пригласил на большинство ролей непрофессиональных актеров. Многие из них после съемок рассказывали о мелких конфликтах с Татьяной Догилевой. По их словам, именитая актриса порой выходила из себя из-за неопытности своих партнеров по площадке.

Сама же Татьяна Догилева отмечает, что практически не пересекалась с молодежью на этом проекте. У артистки было несколько совместных сцен с популярным блогером Валей Карнавал, однако их почему-то удалили при монтаже. Звезда не поняла такого решения авторов сериала, ведь у нее нет никаких претензий к Карнавал.

«Да, на читке мне все не нравилось, но к Вале у меня нет ни малейших претензий, мне даже жалко, что наши сцены почему-то вырезали», — призналась Догилева в интервью «Собеседнику».

Во время съемок актрисе удалось плотно посотрудничать с шоуменом и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом. По словам Догилевой, ей очень понравилось работать с юмористом в кадре. Звезда назвала его настоящим профессионалом и талантливейшим человеком.

В интервью артистка прокомментировала тему домогательств в отечественной киноиндустрии, которую все обсуждают после скандального интервью Елены Прокловой. Догилева подтвердила, что в советском кино действительно присутствовал харассмент — ее подруги не раз сталкивались с подобным.