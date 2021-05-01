Ушел из жизни первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Москва, 1 мая. Деятель шоу-бизнеса Михаил Плоткин, который с юных лет работал с артисткой Аллой Пугачевой, ансамблями «Лейся, песня» и «Надежда», скончался в возрасте 77 лет.

Стало известно о смерти знаменитого продюсера Михаила Плоткина, сотрудничавшего с певицей Аллой Пугачевой. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. О кончине деятеля шоу-бизнеса стало известно из поста в социальной сети Instagram, который опубликовал его друг Хизри Байтазиев.

Добавим, Михаил Плоткин начал работать на эстраде с 20 лет. Он являлся администратором вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», где стартовала карьера Пугачевой, помимо этого, Плоткин работал с «Самоцветами» и основателями коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».

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