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Минэкономразвития поручили создать механизм привлечения инвестиций на Кавказ

Экономика
Минэкономразвития поручили создать механизм привлечения инвестиций на Кавказ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук; Евгений Рудаков

Москва, 1 мая. Минэкономразвития РФ должно разработать план по созданию привлекательных условий для вложений в туристическую инфраструктуру Северного Кавказа.

Развитием курортов региона ведомству поручил заняться заместитель председателя правительства Юрий Трутнев, пишет ТАСС.

«Прошу Минэкономразвития России разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня», — отметил он.

Трутнев напомнил, как важно создать условия для частных инвесторов, чтобы облегчить нагрузку на бюджет. Вице-премьер предположил, что 20 млрд рублей бюджетных инвестиций будет достаточно для стартовых условий. Он призвал создавать на Северном Кавказе рекреационные зоны, заповедники и новые места отдыха.

До конца весенней сессии Госдума может принять законопроект о сельском туризме в России. Речь идет о путешествиях в маленькие города населением до 50 тысяч человек и сельскую местность.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев считает, что у отельеров на отечественных курортах больше нет оправданий для неудовлетворительного сервиса. Поток туристов ожидается высокий, поэтому появились инвесторы, готовые вкладываться в инфраструктуру, цитирует его INFOX.

минэкономразвития туризм трутнев инвестиции курорты северный кавказ развитие туризма инвестиционный климат
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