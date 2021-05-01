Волгоградские власти объявили 3 мая днем траура по погибшим в ДТП детям

Волгоград, 1 мая. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в связи с ДТП на Ставрополье. В аварии погибли пять детей.

Власти региона организовали взаимодействие с родственниками погибших и пострадавших жителей Волгоградской области, которым оказывают психологическую и социальную помощь.

Смертельная авария с участием грузовика, легковушки и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда, произошла в Ставропольском крае. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших попали в больницу.

Перевозка детей в угодившем в аварию транспорте осуществлялась с нарушениями — микроавтобус был перегружен, сообщал ФАН. Кроме баскетбольной команды и тренера, в нем ехали родственники водителя.