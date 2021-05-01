Бывшая любовница Андрея Кончаловского рассказала о рожденной от него дочери

Москва, 1 мая. Бывшая любовница режиссера Андрея Кончаловского Ирина Бразговка рассказала о об их тайном романе и о дочери, которую она родила от кинематографиста.

Бразговка рассталась с режиссером, когда ждала от него ребенка, но беременность женщина от Кончаловского скрыла. Одно время любовница киномэтра собиралась пойти на аборт, однако в итоге решила оставить малыша. Родителям она тогда сказала, что ее возлюбленный якобы уехал в Израиль, а в 1980 году на свет появилась дочь Бразговки от Кончаловского Дарья.

«Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями», — поделилась женщина в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ.

Внебрачная дочь режиссера познакомилась с ним, когда ей было 17 лет. По словам Бразговки, Кончаловский не стал требовать ДНК-тест, поскольку девушка и так очень на него похожа. Через какое-то время Дарья стала называть режиссера отцом, а он признал ее своей дочерью.

Андрей Кончаловский женат на актрисе Юлии Высоцкой. Два года назад супруги прошли обряд венчания в одном из храмов Пскова.