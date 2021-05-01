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В ООН призвали власти Палестины назначить дату парламентских выборов

Весь мир
В ООН призвали власти Палестины назначить дату парламентских выборов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Нью-Йорк, 1 мая. Специальный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал власти Палестины определить новую дату выборов в парламент страны, а не откладывать голосование на неизвестный срок.

Пресс-служба ООН пояснила, что заявление Тора Веннесланда стало реакцией на телевизионное выступление Махмуда Аббаса, в котором главы Палестинской национальной администрации (ПНА) и Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) сказал об отсрочке планировавшихся парламентских выборов.

Глава ПНА сослался на невозможность организовать плебисцит в Восточном Иерусалиме, поскольку выборный процесс в городе регулируется израильскими властями, а те отказываются проводить голосование для палестинских граждан.

«Столкнувшись с этой сложной ситуацией, мы решили отложить дату проведения выборов в законодательные органы до тех пор, пока не будет гарантировано участие Иерусалима и его жителей», — заявил Махмуд Аббас.

Реакция на Западе

Тор Веннесланд выразил понимание «разочарованием многих палестинцев, которые почти 16 лет не могли проголосовать».

Чиновник ООН призвал жителей Палестины к «демократическому пути» и подчеркнул «широкую международную поддержку» прозрачных и инклюзивных выборов «на всей территории Палестины, захваченной Израилем, в том числе в Восточном Иерусалиме».

«Выборы укрепят легитимность и авторитет палестинских институтов и помогут восстановить палестинское национальное единство. Это также проложит путь к конструктивным переговорам по прекращению оккупации и реализации решения о сосуществовании двух государств на основе резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений», — пояснил Тор Веннесланд.

Установление новой и своевременной даты выборов чиновник ООН назвал важным шагом для того, чтобы убедить палестинский народ в том, что «его голос будут услышан». Он заявил о поддержке укрепления палестинских национальных институтов со стороны Организации Объединенных Наций и предупредил, что длительный период неопределенности чреват «обострением хрупкой ситуации».

Позицию Веннесланда поддержали власти Европейского союза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил разочарование действиями палестинских властей по отмене голосования в парламент.

«Решение отложить запланированные выборы в Палестине вызывает глубокое разочарование», — говорится в письменном заявлении Борреля.

Боррель обратился одновременно к властям Палестины и Израиля. Рамалле верховный представитель ЕС по внешней политике предложил без промедления установить новую дату голосования. В адрес Тель-Авива в свою очередь дипломат адресовал послание, в котором призвал «способствовать проведению выборов на всей палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме».

Что говорят в регионе

Парламентские выборы в Палестине должны были пройти 22 мая 2021 года. Объявляя об их переносе на неопределенный срок, Махмуд Аббас сделал оговорку о возможном сохранении даты плебисцита в том случае, если Тель-Авив даст ответ на запрос Рамаллы с гарантиями проведения голосования в Восточном Иерусалиме.

Чиновник ООН потребовал от властей Палестины назначить дату парламентских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Израильские СМИ в свою очередь отмечают, что палестинским властям ответ уже был направлен. В нем поясняется, что в Иерусалиме нет органа, уполномоченного решать вопросы проведения палестинских выборов.

Близкие к окружению Аббаса источники на условиях анонимности сообщили, что сложности с голосованием в Восточном Иерусалиме использованы как предлог для отказа от выборов.

«Махмуду Аббасу было предложено по крайней мере четыре решения, позволяющие провести первые за 15 лет палестинские выборы, а не откладывать их в долгий ящик», — пояснил чиновник из палестинской администрации.

В числе предложенных вариантов — размещение избирательных участков в помещениях ООН в Иерусалиме или в европейских посольствах, упрощение электронного голосования или размещение избирательных участков внутри города, а не в восточной части.

Рамалла заявления анонимного чиновника опровергает. Член исполнительного комитета Палестинской автономии Ахмад Мадждалани заявил, что никаких решений по проведению выборов в Иерусалиме не предлагалось.

«Это все неправда. Ни Организация Объединенных Наций, ни  Европейский Союз ничего не предлагали», — пояснил Мадждалани.

Ряд политиков в истеблишменте Палестины считает, что причина переноса выборов на неопределенный срок кроется в боязни Махмуда Аббаса потерять власть после проведения плебисцита.

выборы оон палестина
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