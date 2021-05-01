Путин поручил Минпросвещения РФ разработать новую концепцию конкурса «Учитель года»

Москва, 1 мая. Минпросвещения РФ до 1 июня предстоит разработать новую концепцию проведения Всероссийского конкурса «Учитель года». Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

Конкурс необходимо проводить в течение всего года. К тому же важно, чтобы он широко освещался в СМИ, подчеркнул Владимир Путин. Поручение адресовано министру просвещения РФ Сергею Кравцову и некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Еще министерству просвещения и НКО поручено обеспечить участие государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в ежегодной международной акции «Сад памяти». Ответственными назначены глава минпросвещения и руководители регионов.

Профэкзамен для учителей введут в России, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. Экзамен заменит другие способы оценки трудовой деятельности преподавательского состава образовательных учреждений.