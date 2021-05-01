Клинцевич рассказал, кто подогревает конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Пограничная служба Киргизии обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов в киргизском селе Арка в субботу, 1 мая. В Душанбе эту информацию опровергли, заявив, что военные Таджикистана не обстреливали это село, а ситуация на таджикско-киргизской границе спокойная. Политик Франц Клинцевич назвал в комментарии ФАН завершение острой стадии конфликта и отвод войск Киргизии и Таджикистана результатом дипломатических усилий России.

Клинцевич объяснил, что принадлежность центра по распределению воды на границе Киргизии и Таджикистана остается спорным вопросом. Противоречия были заложены в советское время, а с распадом СССР эта проблема превратилась в долгоиграющую рану.

«Эту проблему искусственно подогревают в одной и другой стране, проплачиваются провокаторы. Мы недооцениваем провокацию, которую проводят Соединенные Штаты Америки, они этого даже не скрывают. Это очень похоже на создание серьезного конфликта, который так или иначе затронет интересы России», — подчеркнул политик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Клинцевич провел параллели с конфликтом в Нагорном Карабахе, который был искусственно создан после распада СССР. По его словам, когда появилась первая кровь, снежный ком остановить очень сложно. Однако для решения конфликта между Киргизией и Таджикистаном нужны здравый смысл и политическая воля, чтобы не допустить эскалации уже на ранней стадии. В противном случае конфликт может стать затяжным и очень болезненным.

«Пока этот конфликт можно остановить. Очень хочется, чтобы руководители двух стран прислушивались к здравому смыслу и голосу России, который сегодня имеет серьезный вес. Потом остановить этот конфликт будет сложно», — заключил эксперт.

Напомним, стрельба на границе Киргизии и Таджикистана началась 29 апреля. Поводом для столкновения стал спорный вопрос границы и борьба местных жителей за воду. Обострение началось из-за водораспределительного узла, который контролирует подачу воды на те или иные участки. Накануне обе стороны сообщили о погибших в результате конфликта военных.