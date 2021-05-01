Порошенко призвал власти Украины жестко отреагировать на действия России против ЕС

Киев, 1 мая. Внедрение российских санкций в отношении чиновников Евросоюза демонстрирует нежелание Москвы «изменить свое поведение», считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Киевский политик возмутился ответными санкциями России в отношении некоторых чиновников Евросоюза, которым теперь запрещен въезд в страну. Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Twitter.

«Кремль продолжает сознательно нагнетать и нагнетать напряженность», — написал бывший президент.

Петр Порошенко также призвал киевские власти жестко отреагировать на действия Москвы в отношении Брюсселя. По его словам, Украина должна продемонстрировать солидарность с трансатлантическим миром.

Как стало известно ранее, ЕС оставил за собой право ввести ответные меры на санкции Кремля.