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Киссинджер: новая холодная война между США и Китаем может поглотить весь мир

Армия
Киссинджер: новая холодная война между США и Китаем может поглотить весь мир
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Вашингтон, 1 мая. Легендарный американский дипломат и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал главную проблему для Белого дома, которая может обернутся Судным днем для всего мира.

Ухудшение отношений между США и Китаем прогнозировала еще администрация Дональда Трампа. Его преемник на посту президента Джо Байден перенял деструктивный курс и продолжил вбивать клин между Пекином и Вашингтоном. Известный дипломат Генри Киссинджер заметил, что теперь отношения двух держав достигли почти низшей точки. По его мнению, дальнейшая холодная война может обернуться разрушительной катастрофой для всего мира.

Именно Киссинджер в 70-х годах прошлого века разработал проект нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином. Благодаря его решениям удалось нивелировать некоторые противоречия стран. Однако эти усилия сводят на нет современные американские политики. Киссинджер назвал этот подход в корне неверным и отметил, что отношения с Пекином стали для Вашингтона и всего мира самой большой проблемой. По его мнению, холодная война между КНР и США рискует вылиться в горячую с самыми разрушительными последствиями, ведь обе страны входят в ядерный клуб.

«Впервые в истории человечество имеет шанс угаснуть за конечный период времени. Мы разработали технологии, которые превосходят то, что можно было только представить 70 лет назад», — заметил дипломат на форуме по глобальным вопросам, который прошел в Аризоне.

Ранее американская пресса указала, что холодная война между США и Китаем захватывает уже и космос, где они соревнуются за пальму первенства.

В апреле Джо Байден пообещал ответить КНР и России на попытки вмешательства во внутренние дела США. При этом Байден добавил, что США и РФ могли бы сотрудничать. В Москве не оставили выступление американского президента без внимания. Как указывает «Царьград», вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал его заявления свидетельством «раскола в мозгах».

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