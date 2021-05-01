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ВСУ накануне Пасхи подвергли массированному обстрелу территории ДНР и ЛНР

Армия
ВСУ накануне Пасхи подвергли массированному обстрелу территории ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 1 мая. Подразделения ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, подвергнув массированному артиллерийскому обстрелу территории ЛНР и ДНР.

Украинские силовики выпустили более 80 мин и снарядов по населенным пунктам республик Донбасса. Под ударами артиллерии ВСУ оказались районы поселков Жабуньки, Спартак и Старомихайловка в районе Донецка, а также села Петровское и Григороровка на юге ДНР. В ЛНР украинские силовики обстреляли поселки Новотошковское, Донецкий, а также Золотое-4 и Золотое-5.

В ходе обстрелов подразделения ВСУ применяли зенитные установки, минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы и ствольную артиллерию.

При этом 1 мая украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка и Горловки. Первый обстрел был зафиксирован в 06:12 по московскому времени. Огонь велся из подконтрольного украинским войскам населенного пункта Пески по северным окраинам Донецка. Второй обстрел произошел в 06:35. Украинские войска вели огонь из района населенного пункта Новгородское по окраинам поселка Железная Балка на западе Горловки.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своей приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Однако украинские силовики продолжают обстреливать неподконтрольные Киеву территории Донбасса, что приводит к жертвам среди мирного населения, передает «Царьград».

украина ЛНР днр всу донбасс
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