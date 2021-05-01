Москва, 1 мая. Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о причастности Лондона к дипломатическому конфликту между Россией и ЕС станут залогом победы Москвы.

Издание «ПолитРоссия» в своем материале приводит мнение британского политолога и обозревателя Финиана Каннингема о текущей обстановке на международной арене. Отмечается, что он высоко оценил прозорливость Лаврова, который обвинил Британию в подрывных действиях относительно России.

Каннингем отметил, что русофобское агентство Belingcat в материале о якобы причастности российских спецслужб к взрывам в чешском Врбетице упоминает тех же несуществующих сотрудников ГРУ, которые будто бы были замешаны в отравлении бывшего полковника разведки Сергея Скрипаля. Обозреватель полагает, что британцам было лень выдумывать новую историю при использовании обкатанного сценария антироссийской деятельности.

Однако Каннингем написал, что Лавров нанес упреждающий удар, заявив о стремлении Британии испортить отношения между Россией и Евросоюзом. Этим шагом глава российской дипломатии продемонстрировал осведомленность Кремля о планах и методах Лондона сеять раздор на международной арене. По мнению колумниста, российский дипломат таким образом вывел на чистую воду планы спецслужб островного европейского государства.

Ранее сообщалось о датах рабочих поездок Сергея Лаврова в мае.