В США объяснили, почему разработка БПЛА-разведчика SR-72 затянулась на десятилетия

Вашингтон, 1 мая. Разработка новейшего американского беспилотника SR-72 Son of Blackbird вступила в практическую фазу после долгих лет ожидания.

Об этом сообщает американское военное издание The National Interest, проводя аналогии между перспективным БПЛА и самолетом-разведчиком SR-71 ВВС США, который остается самым быстрым пилотируемым самолетом с воздушным реактивным двигателем, когда-либо поднимавшимся в воздух.

Работа над его преемником SR-72 была анонсирована компанией Lockheed Martin еще в 2007 году, а в 2013-м появились сообщения разработчиков о «значительном прогрессе» проекта. Однако к 2018 году не удалось создать даже прототип SR-72.

«Без цифровой трансформации самолет, который был представлен, не мог бы быть создан… Мы не смогли бы сделать сам двигатель, он бы превратился в шлак, если бы мы попытались произвести его пять лет назад», — приводит NI высказывание вице-президента Lockheed Martin Джека О’Бэниона.

Сейчас работа над SR-72 активизировалась, пишут авторы издания. Беспилотник должен получить сложнейшие двигатели, разгоняющие его до скорости в 6 чисел Маха. На его борту могут быть размещены гиперзвуковые ракеты High Speed Strike Weapon, которые также только предстоит разработать специалистам компании Lockheed Martin, резюмирует The National Interest.

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