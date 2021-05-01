Противники реформы покалечили 209 колумбийских полицейских

Богота, 1 мая. Демонстранты и вандалы уже два дня протестуют в Колумбии. От рук агрессивных активистов пострадали 209 стражей порядка.

Поводом для недовольства население стала налоговая реформа, которую инициировало правительство страны. Столкновениям предшествовали призывы оппозиционных парламентариев с подключением профсоюзов. Суд запретил уличные акции, мотивируя риском заражения коронавирусом.

Недовольных граждан запрет не остановил. Люди начали устраивать беспорядки, потасовки с полицией. Некоторые совершали акты вандализма. Нападения на стражей порядка отмечены в Кали и Боготе. Количество задержанных нарушителей составило около 200 человек.

В американском штате Калифорния демонстранты устроили погромы на улицах, поджигали мусор. Причиной народного гнева стала смерть афроамериканца Данте Райта, сообщал ФАН.