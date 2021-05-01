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Спасенная с острова Большевик белая медведица останется в Московском зоопарке

Общество
Спасенная с острова Большевик белая медведица останется в Московском зоопарке

В апреле 2020 года в Московский зоопарк привезли белого медвежонка, спасенного с острова Большевик Красноярского края. Неизвестно, что произошло с матерью, но косолапый остался один и прибился к золотодобытчикам, которые и доставили малыша к зоозащитникам.

В зоопарке выяснилось, что найденыш — самка. Спустя несколько дней сотрудники рассказали о состоянии новоприбывшей.

«Медвежонок прибыл 21 апреля. На сегодняшний день он прошел весь первичный осмотр. Был сделан также рентген. Животное абсолютно здорово. Мы переживали, что маленький медвежонок не получил основные инстинкты от матери, так как по внешнему виду он казался очень маленьким. Но на самом деле оказалось, что медвежонку где-то 1,3-1,5 года. Она достаточно активная», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Молодая медведица выглядит намного младше своего реального возраста из-за истощения: в этом возрасте она должна весить почти в два раза больше. Специалисты с тяжелым сердцем приняли решение оставить животное в Москве, поскольку с жизнью на воле оно, скорее всего, не справится. Сейчас новой обитательнице зоопарка выбирают имя: жители села, в окрестностях которого она жила, хотели назвать ее Хатангой, однако сотрудники уже привыкли называть медведицу Радой. Светлана Акулова пообещала, что посетители смогут принять участие в выборе имени для косолапой.

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